現在ワールドツアー「Reputation tour」で全米を駆け回っているテイラー・スウィフト(28)が、コンサートの最中に転倒のハプニング。ファンらをドキリとさせたが早業で復活し、幸いけがもなかったようだ。

【写真を見る】テイラーが空中に!?アクロバティックな場面もある最新ツアーの模様/写真:アフロ

ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムでのコンサートは、あいにくの雨模様。しかしテイラーは手を抜くこともなく、歌とダンスで観客を魅了。しかし「Call It What You Want」を熱唱している最中に、ステージ上で足を滑らせ転倒してしまったという。

E!テレビなどによれば「ファンもバックダンサーたちも一瞬騒然となったようですが、そばにいたバックダンサーが機転を利かせてすぐにテイラーに手を差し伸べていました。テイラーは笑いながらすぐに起きあがり、変わらずに熱唱し続けていた」という。

女性アーティストが同スタジアムで3回に渡ってコンサートをするのは、歴代初の快挙。また観客席にはジジ・ハディッド、エマ・ストーンなどもいたそうで、テイラーはいつも以上に気合が入っていたのかもしれない。

なお5月8日から始まった同ツアーは、11月20日と21日と2日間にわたって東京ドームで行われるファイナルコンサートまで53か所での公演を予定しており、怪我がなかったことに、ファンもホッと胸をなでおろしているようだ。(Movie Walker・NY在住/JUNKO)