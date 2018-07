『シカゴ・ファイア』キャスト、消防士／救命隊になる前は何してた？ 過去の出演作をご紹介！

米NBCが消防署、警察、病院と様々な職場を舞台にして展開している『シカゴ』シリーズの元祖である大ヒットドラマ『シカゴ・ファイア』。米国では今秋シーズン7がスタートする人気作だが、同作に出演しているキャストが過去に出演していた意外な作品にスポットを当ててみた。米One Chicago Centerが報じている。

■ローレン・ジャーマン(救急第61隊の同性愛者の救命士、レズリー・シェイ役)

『HAWAII FIVE-0』のシーズン2で、スティーヴ・マクギャレット(アレックス・オローリン)の恋の相手となるロリ・ウェストン役を演じていた。

■モニカ・レイモンド(救命隊員ガブリエラ・"ギャビー"・ドーソン役)

『ライ・トゥ・ミー 嘘の瞬間』で、カル(ティム・ロス)の部下リア・トーレス役でシーズン1から最終シーズンまで出演。『シカゴ・ファイア』のギャビーとはまた一味違う優秀なキャラクターを演じている。

■ジェシー・スペンサー(マシュー・ケイシー役)

医療ドラマ『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』で知られているが、これより以前に2003年のコメディ映画『アップタウン・ガールズ』にニール役で出演。ブリタニー・マーフィとダコタ・ファニングが共演する同作だが、ジェシーは同作でギター片手に歌も披露している。消防士のタフガイとは正反対のジェシーの姿は要チェック!

■デヴィッド・エイゲンバーグ(バーテンダーでもある消防士クリストファー・ハーマン役)

バーテンダーに縁があるデヴィッドは、大ヒット作『SEX AND THE CITY』シーズン2で、ミランダの恋のお相手となるスティーヴ役で登場、こちらのキャラクターもバーが職場だった。スティーヴは、『SEX AND THE CITY』映画版にも出演している。

■テリー・リーヴス(ケイシーの元婚約者ハリー・トーマス役)

2012年のコメディドラマ『Battleground-戦場』に出演。全13話のこの作品は、米Huluのオリジナル作品でウィスコンシン州の政界を舞台にしたブラックコメディドラマ。テリーは優秀なスタッフとして主演している。

消防士、救命隊になる前の彼らの姿を見てみるのは如何だろうか。『シカゴ・ファイア』シーズン7は、米国で9月26日(水)にプレミア放送スタート。(海外ドラマNAVI)