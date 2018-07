毎月1日は1,100円で劇場鑑賞できる「ファーストデイ」。

国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)のユーザーの評価をもとに、8月1日(水)に公開・上映中の注目おすすめ映画6作品をご紹介。

毎週発表のFilmarks初日満足度ランキングで、第1位を獲得した7月公開の3作品をピックアップ。

■『菊とギロチン』

『64 ロクヨン』の瀬々敬久監督最新作。関東大震災直後の大正末期、実際に全国で興行されていた「女相撲」と、実在したアナキスト青年グループ「ギロチン社」を描く青春群像劇。Filmarksユーザーからは「女相撲とアナキスト。泥だらけになりながら闘い続ける姿に感動」「俳優陣の熱演も素晴らしかった!」「本当に熱い作品。もう一回観たい」といったレビューも。

■『ジュラシック・ワールド 炎の王国』

大ヒット作『ジュラシック・ワールド』の続編。かつて恐竜たちが激闘を繰り広げた島で、火山噴火の予兆が表れ、島にいる恐竜たちの生死を自然に委ねるか、危険を冒して救いだすかの選択を迫られる。「映画館で2回鑑賞! ほんとに迫力がすごい!」「前作を知らなくても楽しめる」「残された恐竜たちが可哀想で、切なくて、泣きそうになった」といったレビューも。

■『悲しみに、こんにちは』

スペインの新人女性監督カルラ・シモンが、自身の幼少期の体験をもとに、生と死に触れる“特別な夏”を描いたドラマ。「最後は、心が雑巾みたいにぎゅーっと絞られて、涙が溢れ出ました」「大人になっても残る、『あの時の自分の感情の分からなさ』を正直に描いている所に愛おしさを感じる」など。ベルリン国際映画祭やゴヤ賞で新人監督賞を受賞した話題作。

今週公開の注目最新作[全2作品]

■『ウインド・リバー』

雪深いネイティブアメリカンの保留地を舞台に、実話をもとに、世の中から忘れられたアメリカの闇を描いたクライムサスペンス。「ひとときも目が離せません。緊張感がものすごい」「ホラーよりも身が凍る」「傑作。自然は怖い、でも一番怖いのは人間だと、改めて思い知らされる」など。第70回カンヌ国際映画祭〈ある視点部門〉監督賞受賞作。

■『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』

山下智久や新垣結衣ら共演で、リアルな医療・災害現場を描写し、主人公たちの成長と絆を描いた人気TVドラマを映画化。空と海で未曾有の大事故が連続で発生し、史上最悪の現場に立ち向かう。「コードブルーの集大成」「こんなに自然に感情が動く映画とか物語って久しぶり」「感動してすごい泣いたけど、でもクスッとするところは笑える」など。

8月1日公開の注目最新作[全1作品]

■『インクレディブル・ファミリー』

ディズニー/ピクサーのヒット作『Mr.インクレディブル』の続編。平凡な日々をおくっていたスーパーパワーを持つボブたち家族の前に、新たな敵が立ちはだかる。「笑いありアクションありで、正直ディズニー映画でこんなに鳥肌が立ったのは初めてかも」「夏休みに家族で観に行くと、より一層家族の絆を強めることができると思う」など。同時上映の短編『バオ』にも注目。

お得に楽しめる8月1日(水)は映画館へ! その他、Filmarksで注目度が高い上映中の最新映画ランキングはこちらから。

※地域によって公開時期・上映館の有無は異なります。※記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年7月27日時点のものです。

