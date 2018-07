明治安田生命J1リーグ第18節が28日に開催。柏レイソルとホームで対戦する注目のヴィッセル神戸MFアンドレス・イニエスタが、スターティングメンバーに名を連ねた。

20日に選手登録が完了し、早速22日の湘南ベルマーレ戦でベンチ入りしたイニエスタ。ノエビアスタジアム神戸では今季最多となる2万6146人の大観衆が詰めかけるなか、59分に待望のJリーグデビューを飾った。随所に見せ場を作ったもののチームは0-3で完敗。

「自分がトップの状態には到達していないと感じています」とする一方で、「仲間たちと練習を行い、自分のコンディションを上げ、より良いプレーができると確信しています」と自信を覗かせていた。

さらに、イニエスタ加入の効果はチケット販売にも及んでいる。ノエスタ開催、アウェイ開催ともにチケット完売が続出。改めて影響力の凄まじさを証明している。

そのイニエスタが今節はスタメン入り。上位進出へスペインの至宝がいよいよ本領を発揮するときがきた。

■J1第18節 試合日程

7/27(金)

19:00 FC東京 0-1 V・ファーレン長崎(味スタ)

7/28(土)

中止 横浜F・マリノス vs 清水エスパルス(日産ス)

中止 名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌(パロ瑞穂)

19:00 ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪(ユアスタ)

中止 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ(BMWス)

19:00 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ(吹田S)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル(ノエスタ)

19:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ(Eスタ)

19:00 サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田(ベアスタ)