世の中には臨月を迎えても妊娠していることに気付いていなかったという女性がまれにいる。このほどイギリスでも、出産するまで妊娠に気付かなかった女性の話題が届いた。英メディア『The Sun』などが伝えている。



英スタッフォードシャーのストーク=オン=トレントに住むベス・バンフォードさん(Beth Bamford、21)は、今年2月21日に双子を出産した。実はベスさん、自分が妊娠しているとは知らずにトイレで用を足そうとした際、双子を出産したのだった。



すでに2歳と3歳の子がいるベスさんはその日、ボーイフレンドのアンディ・モリスさん(Andy Morris、22)と一緒のベッドで就寝した。しかし夜中にひどい腹痛が起きてしまった。アンディさんは隣で熟睡していたため、ベスさんは「トイレに行ったら痛みは治まるだろう」と思いひとりで寝室を出た。



ところがベスさんがトイレに腰かけた途端、その場で赤ちゃんを産んでしまったのだ。いつの間にか妊娠していたことにベスさんのショックは大きかったが、救急車を呼び「緊急医療用ダイヤル」に電話で出産のサポートを求めた。



ベスさんが赤ちゃんを産んだことを告げると、電話で医師から胎盤を外に出す必要があることを伝えられため彼女は再度いきんでみた。すると胎盤ではなく、2人目の赤ちゃんが産まれたのである。しかしその2人目の子が息をしていないことに気付いた。



身動きがとれないベスさんは大声でアンディさんを呼んだが、うろたえてしまった彼女に医師は赤ちゃんを少し揺さぶるなどの手順を的確に伝えた。その甲斐あって、ようやく息をし始めたという。ベスさんはその時の様子を次のように語っている。



「2人目は逆子で産まれてきたため、息をしていませんでした。この子をどうにかしなければと思いましたが、先に産まれた子はどうすればいいのか…とパニックになってしまって。アンディを大声で呼んだのですが、すぐに起きてはくれませんでした。」



「ようやく起きたアンディは洗面所にいる私に気付いて、彼の母が眠る寝室に向かい『ベスが双子を産んだよ!』と伝えました。突然のことを知らされた彼の母はアンディがおかしくなったと思ったようです。私達にはすでに2歳と3歳の子がいて、さらに双子と言われたのですから…。」



「そうこうしているうちに2台の救急車が到着して、いろいろと質問されました。母子健康手帳は持っているかとも聞かれましたが、私は持っていませんでした。妊娠していることすら気付いていなかったから…。」



その後ベスさんは1週間ほど病院で過ごしたが、医師によると妊娠約37週で出産したことになるそうだ。



ベスさんは「私はラッキーだったのかもしれません。出産には大変な思いをしますが、妊娠の兆候もまったく見られなかったしいつもと変わらない生活を送ってきました。重い物も普通に持っていたんですよ」と話している。



お腹に双子を宿していたベスさんだが、体調が優れず病院に診てもらっていたものの生理があったことで医師も気付かず「最近太った」という程度にしか思っていなかったとのことだ。



(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)