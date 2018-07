アーノルド・シュワルツェネッガーの息子パトリック・シュワルツェネッガーと、ティム・ロビンス&スーザン・サランドンの息子マイルズ・ロビンスが、新作スリラー「Daniel Isn't Real(原題)」に主演することがわかった。

米ハリウッド・レポーターによれば、ほかに「アメリカン・ハニー(原題)」でブレイクした若手女優サッシャ・レーンと、ハンナ・マークスが共演。アダム・エジプト・モーティマー監督の長編第2作で、イライジャ・ウッドがプロデュースする。

本作は、作家ブライアン・デリーウ著の小説「In This Way I Was Saved(原題)」をもとに、モーティマー監督がデリーウと共同で脚本を執筆した。主人公は、暴力的な家庭に育ったトラウマを抱える大学1年生のルーク(ロビンス)と、幼少時代からの想像上の親友ダニエル(シュワルツェネッガー)。ルークの夢を叶えるため支えてくれていたはずのダニエルが、いつしかルークの思考と精神を操るようになり、ルークは自身をコントロールできず正気を失いそうになるというストーリーだ。

「Daniel Isn't Real」は現在、ニューヨークで撮影が進行中。