映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』4DX版が日本でも公開し、7月13日(金)公開初日から7月27日(金)までの2週間で、日本4DX映画の歴代最高記録を達成した。

4DX版公開約2週間目にして、約17万人の動員、約4億3千万円超えの興行収入を突破。これは、『ワイルド・スピード ICE BREAK』『スター・ウォーズ フォースの覚醒』の記録を上回り、日本4DX映画の歴代最高となる記録に。

SNSでは、「『ジュラシック・ワールド/炎の王国』4DX、USJの出張アトラクションみたいな感覚になってる」「ジュラシック4DX見てきたけどやばいなかなり面白かった」「ジュラシックは完全に4DXが最強説」などと満足度が非常に高く、Twitter、Instagram等の口コミの広がりが強いため、初動の勢いから落とすことなく動員が広がる可能性が見込まれる。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は大ヒット公開中

(C)Universal Pictures Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

