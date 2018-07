「ユーリ!!! on ICE」のMAPPA、「おそ松さん」のエイベックス・ピクチャーズ、「ウマ娘 プリティーダービー」を手がけたCygamesの3社が、「新感覚ゾンビ系アニメ」とうたうオリジナルテレビアニメ「ゾンビランドサガ」を共同製作することが決定し、今秋から放送開始予定であることがわかった。あわせて、キックオフムービー(https://youtu.be/C2uiROVA220)とビジュアルが披露された。

キックオフムービーは、不気味な音楽に乗せて「SUDDEN DEATH」「FIGHT TO SURVIVE」「LIGHT AND SHADOW」「SAVE THE WORLD?」などのキーワードが浮かび上がる。さらに、ひと気のない建物、人間の腕などが次々映し出され、終盤には叫び声が響き渡る。キックオフビジュアルは、真っ赤な空に月が輝き、古びた建物の屋根にカラスがとまる様子を描いている。いずれも、作品の世界観の一端を垣間見ることができる。