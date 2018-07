『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film』の完成披露舞台挨拶が、7月26日に六本木ヒルズアリーナで行われ、劇場版ゲストとして松井玲奈、勝村政信、藤井隆、田中直樹が登場した。それぞれの作品のレギュラーキャストも集結。『劇場版 仮面ライダービルド』からは犬飼貴丈、赤楚衛二、高田夏帆、武田航平、越智友己、滝裕可里、水上剣星、前川泰之。『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』からは伊藤あさひ、結木滉星、濱正悟、横山涼、工藤遥、奥山かずさ、元木聖也がそれぞれ浴衣姿で壇上に上がった。とにかく特撮モノ、特に仮面ライダーが好きだと公言している松井は「生で仮面ライダービルドを見たときには、思わず『カッコイイ!』って言いたくなるほどテンションが上がったんですが、悪役なのでそこはグッと我慢しました」と、念願だった仮面ライダーへの出演がかなって感無量の様子だった。イベントでは、夏の風物詩である花火が描かれた全長9mの巨大パネルを背景として設置。打ち上げ花火にちなんで、ここでしか話せない“打ち上げ話”を披露した。勝村は「7月21日は55歳の誕生日だったんです。その日は仕事で大阪だったので1人で食べなきゃいけないのかなぁと思っていたら、高橋克実さんと堤真一さんと一緒になったんですね。堤さんとは30年くらいの仲なんですが、なぜか距離を感じていたんですよ。そうしたら、彼から食事の最後くらいに『勝ちゃんは、男が好きなんでしょ?』と告げられて、衝撃的でしたね。だから近寄って来なかったんだと」と語ると、舞台上が騒然。その後のことを聞かれると勝村は「55歳になったんで、男性でも女性も受け入れるよって言っておきました」と答えたことを告げ、会場が笑いに包まれた。さらに松井の番が回ってくると「今年27歳になるんですね。高校を卒業してから9年が経つんですが、卒業証書を高校に置きっ放しなんです。(仕事の都合で)卒業式に行かなかったので、未だに取りに行けてないんですよ」と衝撃告白。周りからは「そんなことがあるんですね」と驚かれていた。それでも松井は会場に来ていた子どもたちに「みんなはちゃんと卒業証書を取りに行ってね!」と笑顔で訴えていた。『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film』は8月4日から全国公開となる。