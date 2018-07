映画『UNDER THE SILVER LAKE』が『アンダー・ザ・シルバーレイク』の邦題で10月13日から東京・新宿バルト9ほか全国で公開される。同作は大物になる夢を抱いてロサンゼルスのシルバーレイクへ出てきた「オタク」のサムが、向かいに引っ越してきた美女・サラに一目惚れするが、彼女が忽然と消えてしまったことをきっかけに、シルバーレイクに潜む陰謀に迫っていく、というあらすじ。主人公・サム役を『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールド、サムが行方を追うサラ役を『マッド・マックス 怒りのデス・ロード』のライリー・キーオが演じる。監督は『イット・フォローズ』『アメリカン・スリープオーバー』のデヴィッド・ロバート・ミッチェル。あわせて公開された海外版ポスタービジュアルには、「WHAT ARE THEY HIDING?」というキャッチコピーと共に、水面から暗い水中へと沈む美女が描かれている。水中のヤシの木には険しい表情を浮かべたガーフィールドの顔が浮かび上がり、美女に絡みつく泡沫には監督による多くの暗号が隠されている。また場面写真ではガーフィールド演じるサムとキーオ演じるサラが交流する場面や、プールサイドで笑顔を浮かべるサラの姿が映し出されている。