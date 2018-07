連続ドラマ『PRINCE OF LEGEND』が10月3日から日本テレビ系で放送される。同作は、「セレブ王子」「ヤンキー王子」「生徒会長王子」「ダンス王子」「先生王子」「美容師王子」など個性豊かな王子たちが「トップオブザプリンス」を目指して争いを繰り広げ、「伝説の王子」を目指す「プリンスバトルプロジェクト」の一環で制作。「プリンスバトルプロジェクト」は『HiGH&LOW』シリーズをプロデュースしたTEAM HI-AXが贈る新企画で、映画版の公開を2019年に控えている。ドラマ版は14人の王子がなぜ「伝説の王子」を目指すことになったのかを描く。容姿端麗で成績優秀、スポーツ万能、バイリンガルの「セレブ王子」朱雀奏が、父親との紹介で下町ヤンキー界のカリスマである「ヤンキー王子」京極尊人に出会い、「大切なもの」をかけてバトルすることになるが、尊人の弟・京極竜や生徒会長王子、ダンス王子、先生王子、美容師王子らも争いに参戦し始める、というあらすじだ。王子たちを演じるキャストはすでに発表されている映画版と同様となり、総資産数兆円と言われる朱雀グループの御曹司・朱雀奏役を演じるのは片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)。またヤンキー王子・京極尊人役を鈴木伸之(劇団EXILE)、尊人の弟・京極竜役を川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、生徒会長王子・綾小路葵役を佐野玲於(GENERATIONS)、ダンス王子レッド・天堂光輝役を吉野北人(THE RAMPAGE)、先生王子・結城理一役を町田啓太(劇団EXILE)、美容師王子・嵯峨沢ハル役を清原翔が演じる。さらにGENERATIONSから関口メンディー、THE RAMPAGEから藤原樹、長谷川慎、集団「男劇団 青山表参道X」から飯島寛騎、塩野瑛久も出演。今回の発表とあわせて14人の王子を写したドラマ版のビジュアルが公開された。なお7月27日から東京・汐留の日本テレビで開催される『超汐留パラダイス!-2018 SUMMER-』に『PRINCE OF LEGEND』のブースが展開。王子たちの写真が撮れるチーム別のARブースや、劇中に登場する「王子の椅子」が登場するほか、グッズも初販売される。