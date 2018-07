トリップアドバイザーは7月26日、 旅行者の口コミ評価をもとにした「世界の人気 テーマパーク 2018」を発表した。「世界のテーマパーク ランキング 2018」トップ10は次の通り。☆世界のテーマパークランキング20181位 アイランズ・オブ・アドベンチャー/アメリカ2位 マジック・キングダム/アメリカ3位 ピュイ・デュ・フー/フランス4位 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド/アメリカ5位 ユニバーサル・スタジオ・フロリダ/アメリカ6位 ディズニー・アニマル・キングダム/アメリカ7位 ヨーロッパ・パーク/ドイツ8位 チボリガーデン/デンマーク9位 ザ・アイランド・イン・ピジョン・フォージ/アメリカ10位 ディズニーランド パーク/フランス世界1位に選ばれたのは、 フロリダ州のユニバーサル・オーランド・リゾート内にある「アイランズ・オブ・アドベンチャー」だった。「Such a fun park!! It's the ideal place for pre-teens and teens. The New Kong Skull Island ride is fantastic! Our other faves are Harry Potter Adventure and Hulk. We could really spend a few days at this one.」(素晴らしい!特に思春期前後の子供達にとっては夢のような環境では。できたばかりのキングコングのアトラクションは誰しもトライするべき、ハリーポッターとハルクもおすすめします。一日じゃ回り切れないほどの充実ぶりです)など、 絶賛の声が寄せられていた。