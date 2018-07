スパイダーマンの宿敵として知られる凶悪ヴィランを主人公に描く『ヴェノム』の限定フィギュア付きチケットが10月29日(月)に発売される。

(C)&TM 2018 MARVEL. Venom, the Movie (C)2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

フィギュア制作メーカーのパイオニアにして最大手「海洋堂」の限定フィギュア付きチケットが10月29日(月)に限定発売。限定フィギュアの「アメイジング・ヤマグチ ヴェノム」は、コミック内で披露したヴェノムの特殊能力「透明化」に倣い、ブラックへと変化した透明成型の限定カラーとなる。

通常版商品発売と同時にその可動域とマッシブな描写表現が大きく話題となった「アメイジング・ヤマグチ ヴェノム」がここでしか手に入らない限定カラーで登場。パープルを主体とした現在販売中の通常版とは違い、ブラックへと変化した透明カラー。

胸元の蜘蛛マークには中央部にシャドウを足し、シンビオートパーツは透明な根本箇所から徐々に凶器となる先端部に向けて色が濃くなるようグラデーションを意識した塗装方法を行っている。

フィギュア付きチケット販売ページ:https://7net.omni7.jp/general/005101/180727venom

映画『ヴェノム』は11月2日(金)より全国公開

