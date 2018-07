Mr.ビーンが乗っていた"ミニ" や『ターミネーター2』のオートバイが、東京コミコンで見られる！

11月30日(金)から3日間にわたり開催される東京コミックコンベンション2018(東京コミコン2018)。毎年、人気映画の撮影グッズの展示やスターたちとの撮影会、サイン会など多くのイベントが行われているが、今回『ビーン』の"ミニ"や、『ターミネーター2』で、アーノルド・シュワルツェネッガーが演じるT-800が乗っていたオートバイ、"ハーレーダビッドソン"をオークションで落札し、東京コミコン2018で一般公開されることが決定した。

"ハーレーダビッドソン(正式名:ファットボーイ)"は、映画撮影終了後も大切に保管された世界に一台しかない逸品で、今年6月にロサンゼルスで行われたハリウッドオークション(主催:プロファイル・オブ・ヒストリー)にて出品され、世界中から集まった多くの参加者の中から、東京コミコンが見事40万ドル(約4443万円)で落札したという。

また、キアヌ・リーブスを一躍スターダムに引き上げたアクション映画『スピード』。その劇中で使用された、記憶に残るカーチェイスシーンの主役"GM社製バス"(落札価格 8万ドル/約888万円)や、英国を代表するコメディキャラクターMr.ビーン(ローワン・アトキンソン)が出演したコメディ映画『ビーン』にて、縦横無尽の大活躍をした"ミニ1000"(落札価格7万ドル/約777万円)も落札。それらがなんと、今年の東京コミコン2018にて間近で見られるという。気になる東京コミコン2018の概要は以下の通り。

<東京コミックコンベンション2018(東京コミコン2018)開催概要>

【日時】11月30日(金)〜12月2日(日)

【会場】幕張メッセ 9-11ホール 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

【主催】株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

【前売券発売】

・抽選権付3DAYSPASS 引換券 6,500円(税込)※チケットぴあで発売

販売期間:7月23日(月)10:00〜7月31日(火)23:59

・3DAYSPASS 引換券 6,500 円(税込) ※チケットぴあで発売

販売期間:8月1日(水)10:00〜8月31日(金)23:59

・前売入場券 ※チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスの3社で発売

発売:9月1日(土)10:00〜11月29日(木)まで

11月30日(金)/一般 2,800 円(税込) 中高生 2,200 円(税込)

12月1日(土)、2日(日)/一般 3,200 円(税込) 中高生 2,200 円(税込)

※英語でのご案内、海外在住の方はこちらのサイトをご利用いただけます。

Tickets for English Speaking persons and non-residents are available at:

http://hollycontokyo.com/

【当日入場券】※チケットぴあで発売

発売:11月30日(金)0:00〜/一般 3,500円(税込)中高生 2,500円(税込)

【公式サイト】http://tokyocomiccon.jp/

