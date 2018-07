このほどブラジルで、我が子を長時間狭い木箱に閉じ込めていた両親が逮捕された。彼らのあまりにもずさんな育児には多くの人がショックを受けている。英メディア『The Sun』『Mirror』などが伝えた。



ブラジルのエスピリトサント州アパレシディンハ(Aparecidinha)である日、警察に匿名の通報があった。その情報をもとに警察官が駆けつけたところ、目にしたのはなんともいたたまれない状態の双子の姿だった。3歳の双子の男児は輸送用に使われる木でできた箱に閉じ込められており、手足を格子の隙間から精一杯出していたのだ。



箱の中には遊ぶための玩具や枕、毛布なども無く、双子の男児はその中でほぼ毎日過ごしていたようだ。しかも蓋は鎖でくくりつけられ、南京錠がかけられていた。そして中は二つに区切られており、双子はお互いに触れ合うことすらできない状態であった。



警察はこの双子の両親をすぐさま逮捕し、後に警察署の責任者であるソニマルコス氏は「両親は農業の仕事や家事をしている間、双子を箱の中に閉じ込めていた」と記者団に説明した。双子は発見後に施設で保護されているが、身体的な暴力を受けた様子はないとのことだ。



今回逮捕された両親が後に起訴されたかどうかは明らかになっていないが、ネット上ではこの両親に「箱の中に、その両親を閉じ込めたほうがいい」「この親、流れ弾でも当たればいいのに!」といった怒りの声があがった。



しかし中にはブラジルの貧困問題を指摘する声もあり、「この件に関して容認はできないけど、こうなったのは貧困ときちんとした教育がなされていないことに問題があると思う」「世話ができないのに、なぜ子供を産んだのかしら?」という意見に対して、「年を取った後、子供達に面倒を見てもらうためだよ。政府は何もしてくれないからね」といった声も見受けられた。



(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)