by Alexander Mils「人が夢を見ている間に何が起こっているのか?」については諸説あり、夢の内容に「全く意味などない」と主張する科学者もいれば、「多くの著名人が夢からアイデアを得ており、秘められたパワーがある」とする人もいます。そんな「なぜ人間は夢を見るのか?」という謎を、科学者たちが解き明かしています。Incorporation of recent waking-life experiences in dreams correlates with frontal theta activity in REM sleep | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academichttps://academic.oup.com/scan/article/13/6/637/5032636Scientist Are Finally Figuring Out Why We Dream, And It's Probably Exactly What You'd Thinkhttps://www.sciencealert.com/theta-brainwaves-rem-sleep-associated-recent-waking-memories-emotion-processingイギリスのスウォンジー大学にある 睡眠 研究所が、夢は人間が日々の生活で経験する「記憶」と「感情」を正しく処理するために役立っていることを最新の研究で明らかにしています。これは新しい発見ではなく、かなり古くから仮説として議論されてきた考えです。夢が実際の生活とリンクしているという仮説は、20世紀初頭にジークムント・フロイトが提唱したもので、「day residues(前日の記憶)」と呼ばれています。フロイトが提唱して以降、多くの研究者がこの「前日の記憶」について研究しており、夢と実生活の間に確かにつながりが存在することが指摘されています。しかし、夢は人間の心の中で起こるできごとであるため、これについて研究することは非常に難しいものです。これは夢を直接観察するツールなどが存在しないため、科学者たちは「夢を見た」という人の記憶に頼らざるを得ないためです。しかし、人間は常に睡眠中に見た夢の内容を正しく覚えているわけではないため、研究が困難なものになることは明らかです。by Kinga Cichewiczそこで、スウォンジー大学の研究チームは覚醒している状態で経験した出来事の「感情的な強さ」は、夢を見ている際の「脳活動の強度」および「夢の内容」に関連しているという仮説を立て、これを検証します。研究では20人の学生ボランティアを用意し、彼らには頻繁に夢の内容を思い出してもらったそうです。研究ではまず、被験者にまず日常生活の出来事に関する詳細な日記を10日分書いてもらい、日常生活を記録します。日記に記す内容は「個人的に重要な出来事」から「感情的な出来事」までさまざまです。そして、日記に記した出来事について被験者がどのように感じたかについても記録し、その感情の強さを番号付きの尺度で毎回評価してもらいます。10日分の日記をつけ終わったら、被験者に脳波を記録するための非侵襲型の装置をつけてもらい、数日にわたって睡眠時の脳波を記録します。脳波を記録するために使用された装置は、レム睡眠時の脳波を検知することができるものです。被験者が眠ってレム睡眠が検知されると、研究チームは被験者を起こして、見ていた夢の内容を尋ねて記録。この「寝起きで語られた夢の内容」と「日記に記されている日々の出来事」に関係が見出せないかを研究チームは調べました。人間はレム睡眠時に夢を見ます。そしてレム睡眠時、脳波はシータ波が優勢になります。このシータ波を観察したところ、「日記に記録された出来事」のうち夢の中に登場したものの数は、シータ波の強さと関連していたそうです。研究チームによると、日記に記録するような印象的な出来事が多い日は、レム睡眠時のシータ波が優勢になるとのこと。さらに、被験者が「感情的な印象が強い」とした出来事は、その他の出来事よりも夢の中に出てくる可能性が高いことも判明しています。スウォンジー大学の心理学者で、研究にも携わったマーク・ブラグローブ氏は「この研究結果はシータ波が、最近起きた現実の出来事と夢に関連していることを示す最初のものです。また、『夢は脳が直近の記憶を処理することに関連している』ということを示すこれまでの研究結果の中で、最も強力な証拠でもあります」と語っています。なお、研究チームの次の目標は睡眠中の被験者にバイノーラルビートを聴かせることで、直近の出来事を夢に見るよう誘導することができるかを確認することだそうです。