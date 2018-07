連日、猛烈な暑さが続いています。

こんな日は冷房の効いた部屋で何もせずにゴロゴロしたい……と感じるのは、人間だけではないようです。

野生を忘れたニャンコの姿をご覧ください。

Cat cooling off in front of a fan - YouTube



こちらはタイで撮影された映像。

1匹の猫が扇風機の前でお腹を出し、伸びきっています。

カメラが寄っても、微動だにしないほどのくつろぎっぷり。

無防備な体勢で、どんな夢を見ているのでしょうか……。

お腹が冷えすぎないように、くれぐれも注意してほしいところですね。