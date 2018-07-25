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https://www.lifehacker.jp/2018/06/business_-backpack.html

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Image: ÃÝÆâÂÙµ×

Styling: °ÂÉôÉð¹°

Source: ¥É¡¼¥à¥³¡¼¥È, ¥È¥ì¥Ã¥­¥ó¥° ¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç, ¥¹¥Ô¡¼¥É¥´¡¼¥È ¥ß¥Ã¥É ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ, ¥¨¥ó¥Ç¥å¥é¥¹¥Ï¥¤¥¯¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹®, ¥°¥À¡¼, ¥¯¥é¥¦¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¥º¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢, ¥Û¥é¥¤¥º¥ó¥Ï¥Ã¥È, ¥ï¥¤¥É¥Ö¥ê¥à¥Ï¥Ã¥È, ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ßB°õ¥è¥·¥À¡ß¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥·¥å¡¼¥È, ¥Þ¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯, ¥·¡¼¥ë¥é¥¤¥ó, ¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥ª¥ë, ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¿¥ª¥ë ¥¦¥ë¥È¥é¥é¥¤¥È, ¥Ç¥¯¥¹¥È, ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼[120mL] , ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó[75g], ¥·¡¼¥ë¥é¥¤¥ó, ¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó