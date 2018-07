7月26日(木)から9月16日(日)までの期間、渋谷ヒカリエ9FのHikarie Hall(東京・渋谷)では、来場者と一緒に安室奈美恵の軌跡をたどるアトラクション型の空間を設置した「namie amuro Final Space TOKYO search for the memory of namie amuro」を開催する。

【写真を見る】多数の雑誌のカバーも飾ってきた安室奈美恵

デビュー以来25年間、多くの人に愛され続け、今年9月16日に引退するアーティスト・安室奈美恵。彼女の軌跡をたどる「namie amuro Final Space」は今夏、東京・大阪・福岡・沖縄の4会場で開催する。

東京会場では、安室の楽曲「Dr.」(2009年リリース)をモチーフに、会場を巡りながら映像を楽しむアトラクション型の空間を実現。歌詞に登場する博士(Dr.クロノス)から「安室奈美恵の記憶を集めよ」と指令を受けた謎の女性が、西暦3000年から現代の世界に送り込まれ、来場者と一緒に軌跡をたどっていくという“新しいタイプの展覧会”となっている。

また、ファイナルツアー「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」で話題となったビル郡の実物セットや、1996年以降のテレビ番組表、「NAMIE AMURO TOUR“GENIUS 2000”」からファイナルツアーまでのライブ衣装や、「Hero」「Finally」などMusic Video衣装も展示する。

その他、大阪・福岡会場では、衣装を中心にこれまでの活動を“モノ”で振り返るエキシビジョン型の空間を設置。博士の指令を受けて集められた、安室にまつわるさまざまな“モノ”が、会場いっぱいに広がる。そして、安室の故郷である沖縄会場では厳選した特別セレクションを展開。昨年開催された「namie amuro 25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA」の衣装や展示など、沖縄ならではのラインナップで展開予定だ。(東京ウォーカー(全国版)・Raira)