志田未来と生瀬勝久がゲスト声優として参加した、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜』の完成披露舞台挨拶が7月24日にイイノホールで行われた。志田と生瀬のほかにも、テレビアニメのレギュラー声優陣(山下大輝、三宅健太、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴)が登壇。大盛り上がりの会場となった。今をときめく人気声優陣が現れると、会場は割れんばかりの歓声に包まれる。そんな興奮さめやらぬ場内に志田と生瀬が登場。志田は「本当に(作品が)大人気なんですね。熱量に圧倒されています」。生瀬も「とりあえず今はとても場違いな感じで居づらいです。ちょっと引いています」と正直なコメントを語った。世界的な人気を獲得している本作は、107カ国の地域でも上映が決定している。先日、L.A.でプレミア上映会が行われた際には山下、志田、生瀬も参加。そのL.A.会場の様子を聞かれた生瀬は「東宝(配給)の方に“ちょっとかましてやれ”と言われたので、自己紹介の際に『I am Shohei Ohtani』と言ったら、お客さんがドン引きしましてね。でも、日本に帰ってYahoo!ニュースを見たら『大爆笑』と書いていて、日本のマスコミって優しいんだなと、救われました」と語った。ここで司会者から、佐倉が志田の大ファンだとアナウンスされると、スイッチが入ったのか「そうなんです。志田さんがドラマで使っていた携帯電話を親に頼みこんで買ってもらったり、(志田の)写真を美容院に持って行って『同じ髪型にしてください!』と頼んだりしてたんです」と熱く迫る。その佐倉の熱気に志田もタジタジ。コメントを求められると「もう十分です」と言うのがやっとだった。『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜』は8月3日に全国東宝系にて公開となる。