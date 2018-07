『HiGH&LOW』シリーズの一挙配信がHuluで行なわれる。EXILE TRIBEのメンバーをはじめとするキャストが集結し、映画やドラマ、音楽、漫画など様々なメディアミックスを展開するエンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』シリーズ。今回の一挙配信は、同シリーズのスピンオフ映画『DTC ―湯けむり純情篇― from HiGH&LOW』が9月28日から公開されることを記念して実施される。Huluでは8月10日から2019年2月11日までの期間限定で映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』と、ドラマ『HiGH&LOW THE DTC』全11話を配信。『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が定額見放題の動画サービスで配信されるのは今回が初めて。さらに10月10日から『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』の配信もスタート。また『HiGH&LOW』テレビシリーズのシーズン1、2は現在配信中だ。