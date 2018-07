歌手のテイラー・スウィフトが、現地時間22日にニュージャージー州で行なったコンサートで尻もちをついて転んだことが分かった。

テイラーは現在、世界ツアー「Reputation World Tour」で北米をまわっており、ニュージャージー州の「MetLife Stadium」でコンサートを行った。しかし、テイラーが「Call It What You Want」を歌っている時に転んで、尻もちをつくハプニングが発生。テイラーは笑って軽やかに立ち上がり、横で踊るダンサーとダンスを続けた。各メディアはテイラーが「優雅に」対応したと称賛している。

前日に同じ「MetLife Stadium」で行ったコンサートでは大雨だったそうだが、それが転んだ原因となったのかは明らかになっていない。テイラーは今年11月に来日公演を行う予定だ。