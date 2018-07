「シャーロック・ホームズ」シリーズの悪役ジェームズ・モリアーティ教授を主人公にしたテレビシリーズが制作されることになりそうだ。

Deadlineなどによると、キム・ニューマンが2011年に発表した小説「プロフェッサー・モリアーティ:ザ・ハウンド・オブ・ザ・ダーバヴィルズ(原題)/ Professor Moriarty: The Hound of the D'Urbervilles」の映像化権を、制作会社プレイグラウンド・エンターテインメントが獲得したとのこと。主人公は、ホームズの宿敵にして天才犯罪者のモリアーティ教授と、彼の右腕であるセバスチャン・モラン大佐だ。

小説はモラン大佐の回顧録のような形で彼らがロンドンで犯罪を遂行し、自らの利益のために謎解きをするさまを描いており、まるでホームズとワトソンのコンビの邪悪版といった内容になっているそう。ニューマンはテレビシリーズ化がプレイグラウンド・エンターテインメントの下で進行していることを認めた上で、「まだ初期の段階であり、これ以上の情報はお伝えできません」とコメントしている。(編集部・市川遥)