アメリカ南西部を記録的熱波が襲い、一部の空港で暑すぎて空気が薄くなり飛行機が飛び立てない事態となっています。現象をまとめてどうぞ。

20日のフェニックスは最高気温119°F(48.3℃)。旅客機が耐えうる最高気温は118°F(47.7℃)。もう限界です。この気温だと浮力を確保するのにもっと加速が必要で、長い滑走路が必要になるため、物理的に飛び立てないのだとCNNが話しています。19、20日ともに50便近くが欠航となりました。フェニックスは3日連続で新記録更新中。

Today's high of 118F in #Phoenix ties the record set 1 year ago. If we hit our forecast highs Tue & Wed it would set 2 new records. #azheat pic.twitter.com/REMwhT2FQP

19日が118F(47.7℃)、翌20日は119F(48.3℃)を記録

アリゾナのTV局では270kgの氷の塊を外に置き、ひたすらライブストリーミングしました。氷はみるみる溶けて消えました。アスファルトは60〜70℃まで上がるため犬の散歩を禁じた地域、靴を配ったペットショップもあります。

The family dog got shoes so she doesn't burn her feet whenever she goes on walks this summerpic.twitter.com/h9HaWsvBWy

- Matthew Burkett (@MatthewBurkett5) 2017年6月22日