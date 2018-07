「HiGH&LOW」シリーズ待望のスピンオフ最新作、『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』の公開を記念して、オンライン動画配信サービスHuluにて『HiGH&LOW』シリーズ全作が一挙配信されることが決定した。

『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』

2018年8月10日(金)〜2019年2月11日(月)の期間限定で、『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』『HiGH&LOW THE DTC』が配信スタート。定額見放題の動画配信サービスで『END OF SKY』が配信されるのは、今回が初めてとなる。

『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』

さらに、2018年10月10日(水)からは『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』も配信がスタート。Huluでは『HiGH&LOW』TVシリーズのシーズン1、2も絶賛配信中だ。

配信日:2018年8月10日(金)〜2019年2月11日(月)※期間限定

『HiGH&LOW THE MOVIE』

『HiGH&LOW THE RED RAIN』

『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』※定額見放題では初配信

『HiGH&LOW THE DTC』(全11話)

配信日:2018年10月10日(水)〜

『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』

配信中

『HiGH&LOW』TVシリーズ シーズン1、2

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』は9月28日(金)より“3週間限定”全国公開

