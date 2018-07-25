「HiGH＆LOW」シリーズ待望のスピンオフ最新作、『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH＆LOW』の公開を記念して、オンライン動画配信サービスHuluにて『HiGH＆LOW』シリーズ全作が一挙配信されることが決定した。

『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』

2018年8月10日（金）〜2019年2月11日（月）の期間限定で、『HiGH＆LOW THE MOVIE』『HiGH＆LOW THE RED RAIN』『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』『HiGH＆LOW THE DTC』が配信スタート。定額見放題の動画配信サービスで『END OF SKY』が配信されるのは、今回が初めてとなる。

『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』

さらに、2018年10月10日（水）からは『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』も配信がスタート。Huluでは『HiGH＆LOW』TVシリーズのシーズン1、2も絶賛配信中だ。

配信日：2018年8月10日（金）〜2019年2月11日（月）※期間限定
『HiGH＆LOW THE MOVIE』
『HiGH＆LOW THE RED RAIN』
『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』※定額見放題では初配信
『HiGH＆LOW THE DTC』（全11話）

配信日：2018年10月10日（水）〜
『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』

配信中
『HiGH＆LOW』TVシリーズ シーズン1、2

映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH＆LOW』は9月28日（金）より“3週間限定”全国公開

(C)2018「HiGH＆LOW」製作委員会

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