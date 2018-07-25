「HiGH＆LOW」シリーズ全作、Huluで一挙配信決定！『END OF SKY』『FINAL MISSION』も登場
「HiGH＆LOW」シリーズ待望のスピンオフ最新作、『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH＆LOW』の公開を記念して、オンライン動画配信サービスHuluにて『HiGH＆LOW』シリーズ全作が一挙配信されることが決定した。
2018年8月10日（金）〜2019年2月11日（月）の期間限定で、『HiGH＆LOW THE MOVIE』『HiGH＆LOW THE RED RAIN』『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』『HiGH＆LOW THE DTC』が配信スタート。定額見放題の動画配信サービスで『END OF SKY』が配信されるのは、今回が初めてとなる。
さらに、2018年10月10日（水）からは『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』も配信がスタート。Huluでは『HiGH＆LOW』TVシリーズのシーズン1、2も絶賛配信中だ。
配信日：2018年8月10日（金）〜2019年2月11日（月）※期間限定
『HiGH＆LOW THE MOVIE』
『HiGH＆LOW THE RED RAIN』
『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』※定額見放題では初配信
『HiGH＆LOW THE DTC』（全11話）
配信日：2018年10月10日（水）〜
『HiGH＆LOW THE MOVIE 3／FINAL MISSION』
配信中
『HiGH＆LOW』TVシリーズ シーズン1、2
映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH＆LOW』は9月28日（金）より“3週間限定”全国公開
(C)2018「HiGH＆LOW」製作委員会
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