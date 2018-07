『BBC』は23日、「CAPSユナイテッドのジンバブエ代表DFハードライフ・ズヴィレクウィは、左手の切断を克服して復帰した」と報じた。

ハードライフ・ズヴィレクウィは1987年生まれの31歳。ガンナーズFCでデビューしたあと2013年にCAPSユナイテッドへ移籍し、キャプテンを務めてきた選手だ。

粘り強く戦える運動量豊富な右サイドバックとして知られ、ジンバブエ代表としても12試合に出場してきた経験を持つ。昨年はアフリカネイションズカップにも出場していた。

彼は今年3月、重大な自動車事故に遭遇してしまい、左手首の先を切断する手術を受けることになった。

しかしそれから1ヶ月後に彼はトレーニングに戻り、先日行われたハラレ・シティとのリーグ戦で途中出場。

左手を失ってからわずか4ヶ月という短い期間で練習を重ね、ついにプロ選手として復帰を果たしたのだ。

Hardlife Zvirekwi, that all one can say. pic.twitter.com/bx9a43yCiP