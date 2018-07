“ニューヨーカー”のお笑いコンビ・ピース、綾部祐二(40)が『オーシャンズ』シリーズ最新作『オーシャンズ8』(8月10日公開)のスペシャルサポーターNY支部に就任し、舞台となったニューヨークで映画の魅力を語るスペシャル映像が23日、解禁された。解禁となったスペシャル映像では、映画の舞台となったニューヨークに住む綾部が、本作のキャスト同様にゴージャスな“ニューヨーカー”の装いで登場。ニューヨークスタイルが染みつき、コーヒー片手で爽やかにタイムズスクエアや五番街を歩く綾部が、劇中に登場する数々のロケ地にて、本作の見どころを余すところなくたっぷりと届ける。そして今回は、『オーシャンズ8』の頼れるリーダーを演じたサンドラ・ブロックと、共演サラ・ポールソンへの直接インタビューも実現。「ハリウッドスターになりたくてニューヨークに飛び出してきました!」と打ち明けた綾部に対して、サンドラ&サラは「あなたなら絶対成功するわ!」と猛プッシュ。大女優2人からの太鼓判をもらった綾部は、鼻高々だった。同作は、カリスマ窃盗犯ダニー・オーシャン(ジョージ・クルーニー)の妹デビー・オーシャン率いる、個性豊かな8人の犯罪プロフェッショナルチームが、世界最大のファッション・ショーに潜入するさまを描く。デビーをサンドラ・ブロックが演じるほか、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイ、ミンディ・カリング、サラ・ポールソン、オークワフィナ、リアーナ、ヘレナ・ボナム=カーターらが出演する。(C)2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC