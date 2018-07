映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が観客動員ランキング2週連続No.1に輝いた。

7月13日(金)に待望の日本公開を迎え、2015年度公開映画の“年間興行収入No.1”に輝いた前作『ジュラシック・ワールド』の初週成績を大幅に更新する驚異的な数字とともに、初登場No.1特大ヒットスタートを切った本作。公開2週目を迎えてもその恐竜級の怒涛の勢いは止まることを知らず、この土日2日間で動員48万5,700人、興収7億5,732万円を記録し、観客動員ランキング2週連続No.1に輝いた。

先週の公開に引き続き、MX4D、4DX、IMAX版にも大勢の観客が殺到している本作だが、公開2週目にしてすでに複数回リピートする猛者も。SNSでは「3回目のジュラワは初の4DXで♡ほんとにジュラシック・ワールドの世界に入ったかのように楽しかった!」、「おかわり5回目行ってきましたぁあ今日も!続編『ジュラシック・ワールド3』がもう待ちきれねえ!!」、「鑑賞7回目!恐竜が哭くたびにめっちゃ顔に風あびるMX4D!」と、何度見ても驚きと感動の絶えない本作に絶賛の声が相次いでいる。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は大ヒット公開中

(C)Universal Pictures Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド