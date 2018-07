今夏レアル・マドリードからユヴェントスに移籍したクリスティアーノ・ロナウドだが、先日ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長は自分たちもロナウド獲得のチャンスがあったと語っていた。ナポリのサポーターとしては悔しいところで、しかもロナウドが近年スクデットを争うライバルのユヴェントスに向かったとなれば怒りに近い感情があるのだろう。



その怒りを形にしたのが、クリスティアーノ・ロナウドの顔がプリントされたトイレットペーパーだ。伊『Calciomercato』によると、ナポリのとある会社がロナウドの顔入りトイレットペーパーを販売したようで、ロナウドがユヴェントスへ向かった怒りをトイレで発散するという何とも斬新なアイディアだ。



このトイレットペーパーは露店で売られており、こうした取り組みも激しい欧州サッカーならではのものだ。すでにセリエAの戦いはスタートしており、ナポリサポーターはロナウドとユヴェントスへの敵対心剥き出しだ。





A stall in Naples selling Cristiano Ronaldo toilet paper...



Which football player would you have on your toilet paper? pic.twitter.com/7qpisWXjtG