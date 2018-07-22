¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬Æ°¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥É¡¼¥ë¡×
¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¡È¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡É¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥É¡¼¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Á´¹ñ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ù
¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥É¡¼¥ë¡×
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD.
²Á³Ê¡§3,240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2018Ç¯7·î19Æü(ÌÚ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥µ¥ó¥ê¥ªÄ¾±ÄÅ¹¡¦É´²ßÅ¹¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É ¡Ê¢¨°ìÉô¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¡ª
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÄ«¤Ë¤Þ¤ÀÌ²¤¿¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤ËÎÉ¤¤¤ÈºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×
¤½¤ó¤Ê¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë¡¢¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD.
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥É¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¤Î²»¸»¤È¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¼«¿È¤ÎÀ¼¤ÇÆ°¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°¤ò¼×¤ë¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤¬È¿±þ¤·¡¢¡Ö¤Ï¡Á¤¤¡ª¤ï¤¿¤·¥¥Æ¥£¡ª°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¡ª¤Ï¤¸¤á¤ë¤è¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â¤µÌó18Ñ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂè°ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È²òÀâÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤½¤¦¢ö
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥é¥¸¥ªÂÎÁà¥É¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢2018Ç¯7·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2018 Dtimes All Rights Reserved.