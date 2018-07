2輪なのに絶対に倒れないという不思議なパーソナルモビリティ「 セグウェイ 」シリーズの小型モデル「Segway miniPRO」を、まさかの4輪ゴーカートに変換してしまうキットが開発されている模様です。小米九號平衡車 秒變卡丁車?!官方卡丁車改裝套件即將推出! - 電腦王阿達https://www.kocpc.com.tw/archives/207122Ninebot built a kit that converts Segways into go-karts - The Vergehttps://www.theverge.com/2018/7/15/17571466/segway-ninebot-reportedly-making-go-kart-kit-for-scooters中国メディアの電腦王阿達が伝えたところによると、セグウェイの親会社であるNinebotはminiPROにパーツを追加することでゴーカートにしてしまうためのキットを開発中。Weiboで公開された写真では、大人と子どもの両方がminiPRO改のゴーカートに乗っている様子が見てとれます。ベースとなるminiPROはこんな感じの乗り物。人間が「前に行こう」と思った時に無意識に体のバランスが前に移動することをセンサーが秒間200回という速さで検知することで、思った通りに走ることができる乗り物です。ちなみにGIGAZINEではこのminiPROに日本国内で試乗済み。ボードの上に立つだけという簡単な操作で、わずか3分あまりであっけなく操縦できるようになりました。最高速度18km/h&航続距離30kmの小型モビリティ「Ninebot Mini Pro」を発売直前に乗ってみました - GIGAZINEhttps://gigazine.net/news/20151201-ninebot-mini-pro-review/miniPRO改のゴーカートを横から見るとこんな感じ。子どもには少し大きそうにも見えますが、一方で大人にとっては小さいようにも見えるのが少し気になるところ。Ninebotが開発中というキットは、miniPROにシートやブレーキ、フロントバンパー、ハンドルなどを追加するものになる模様。なお、シートはドライバーの体格に合わせて調整することが可能になっているとのことです。気になる価格や発売時期に関しては、記事作成時点では不明となっています。