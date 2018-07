by aditya septian我が子を愛してやまない親は世界中のいたるところにいるかと思いますが、好きすぎて自身の娘の唇にキスしたという男性が、 トルコ 裁判 所から15年の懲役刑を言い渡されるという事態が発生しています。Man sentenced to 15 years in jail for kissing daughter on lipshttp://www.hurriyetdailynews.com/man-sentenced-to-15-years-in-jail-for-kissing-daughter-on-lips-134684トルコの日刊紙であるHürriyet Daily Newsは、ある日身元不明の女性が、夫が離婚を申し立てていることを裁判所に提出された訴状で知ります。この裁判は2017年12月にアンカラ第一家族裁判所で行われ、離婚が成立。親権は母親側が勝ち取りました。それから数カ月がたった2018年3月9日、宿題を手伝うために11歳の娘は自宅に離婚した父親を呼んだそうです。娘は母親から許可を得て父親を自宅へ呼んだそうですが、父親が帰ったあと、「父親から唇にキスされた」と母親に告白します。これを聞いた母親は、元夫を刑事告発したそうです。by Septumia Jacobson被害者である娘は、「私は父に家に帰るようにと伝えました。すると、父は私の唇にキスをしてきたのです。とても悪いことをした気分になりました。父は私の叔母の家で一緒に寝ている際にも私の唇にキスしてきました。それは長いキスではありませんでしたが、私が怒って反応すると、父は自分の娘だから当然だと言ってきました」と警察に語ったそうです。娘は父親が邪な気持ちを抱いていたわけではないと信じている、とも話しています。訴えられた男性はAnkara Sixth Heavy Penal Courtでの宣誓証言で、娘に対して虐待行為を行ったわけではないとし、元妻による刑事告訴は「離婚への復讐である」と主張しています。検察側は男性による行為の証拠がないとして釈放を要求しましたが、裁判所は母親と娘の証言が十分な証拠になるとして、元夫に15年の懲役刑を下しています。