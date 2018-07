『トランスフォーマー』シリーズ初のスピンオフ作品として、2018年12月に全米公開を予定している『バンブルビー』の日本公開が、2019年春に決定した。

記念すべきシリーズ初のスピンオフ作品は、シリーズきっての人気キャラクター“バンブルビー”が主人公。作品の舞台は、シリーズ一作目となる『トランスフォーマー』でバンブルビーがサムと出会う以前の1980年代にさかのぼり、これまで語られることのなかったエピソードが初めて明かされる。

傷ついたバンブルビーと、自分の居場所を見つけられない少女チャーリーとの、2人の心の交流を描くと噂されている本作。チャーリーを演じるのは、映画デビュー作『トゥルー・グリット』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされ、『ピッチ・パーフェクト2』や、『スウィート17モンスター』などで等身大のティーンを演じ、同世代の観客の熱烈な支持を集めるヘイリー・スタインフェルド。

監督は、昨年の第89回アカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートされた『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』で知られるトラヴィス・ナイトが初の実写映画監督デビューを果たす。

また、7月21日(土)に地上波放映される『トランスフォーマー/リベンジ』放映終了後に、本作の特別映像が解禁となる。

映画『バンブルビー』は2019年春に日本公開

© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. © 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド