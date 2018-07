テレビアニメ「進撃の巨人」の第3期(Season3)のオープニング曲が、「X JAPAN feat. HYDE」の楽曲「Red Swan」に決定した。YOSHIKIが作詞作曲を手がけた同曲は、今秋にシングルCDとして発売される(TV Editは全世界配信)予定で、「X JAPAN」が新曲をリリースするのは、2015年11月に配信されたデジタルシングル「BORN TO BE FREE」以来2年8カ月ぶり。CDシングルとしては、1998年3月に発売された18thシングル「THE LAST SONG」以来、約20年ぶりとなる。

本情報は、米ロサンゼルス・コンベンション・センターで開催された、Anime Expo2018内で発表された。オープニング曲「Red Swan」は、X JAPANのメンバー・YOSHIKIがHYDE(L’Arc〜en〜Ciel)と交流が深いことからタッグが実現し、「X JAPAN feat. HYDE」名義で楽曲が制作された。同イベントに参加したエレン役の梶裕貴は、同曲の起用について「日本のみならず世界中で活躍されているアーティストと作品を通して関われることが夢のようです」と喜びを述べた。

「進撃の巨人」は、諫山創氏による人気漫画のテレビアニメ化で、圧倒的な力で人類を壁の中へと追い込んだ巨人たちと、それに対抗するエレン・イェーガーら調査兵団の壮絶な戦いを描く。13年に初めてテレビアニメ化され、14〜15年公開の劇場版2部作(第1期の再編集)を経て、17年にテレビアニメ第2期「Season2」が放送、今年1月に「劇場版『進撃の巨人』Season2 覚醒の咆哮」が上映された。第3期「Season3」は、NHK総合で7月22日深夜12時35分から放送開始。関西地方は同深夜1時15分から放送開始。