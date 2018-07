小田急百貨店新宿店「STORY STORY」で開催された大人気の「はちみつカフェ」が2018年も期間限定でオープン!

はちみつの日(8月3日)、そしてディズニー最新映画『プーと大人になった僕』の公開(9月14日〜)にちなみ、既存の「くまのプーさん」グッズ常設コーナーに加え、店内各所が「くまのプーさん」グッズ が盛りだくさん☆

STORY STORY「くまのプーさん」はちみつカフェ

開催場所:STORY STORY内のカフェ(小田急百貨店新宿店本館10階) 〒160-8001 東京都新宿区西新宿1-1-3

開催期間:2018年7月20日(金)〜9月30日(日)

営業時間:午前10時〜午後9時(「STORY STORY」の営業に準ずる)

2017年夏に2万5千人が利用した超人気の「はちみつカフェ」が2018年も期間限定でオープン!

ボタニカルアート柄を基調としたインテリアで「はちみつの日」をイメージするとともに、ヘルシーと自然をテーマとした期間限定オリジナルメニューが全10種登場!

それぞれがイメージするキャラクターをデザインしたコースター(1枚)も付いた『くまのプーさん』ファン注目のカフェです☆

もっちり米粉のパンケーキ

価格1280円

カロリー控えめなもっちり米粉を使ったパンケーキ。

森サラダには黄色いミニトマトとみつばちのすのようなレンコンチップをトッピング!

ベジタブルチキングラタンも一緒に☆

野菜たっぷり森の親子のポケットピタパン

価格1080円

おまめ、ひき肉、大豆ミートを煮込んだカレー風味のチリビーンズが入ったポケットピタパン。

特製のキャラットラペとトルティーヤチップも詰まったボリューム満点のバスケットです。

ふんわり雲の雨ふりかき氷

価格850円

雨ふり色のシロップはバタフライピーというハーブの色。

全部頂いても52kcalととってもヘルシーなかき氷。

雨上がりの水たまりをイメージしたかわいいかき氷です。

しましまオレンジの無脂肪ミルク

価格780円

オレンジ、白、茶色の3層カラーが鮮やかなミルクドリンク。

無脂肪ミルクを使用しているので、ヘルシーです☆

プチっとはじける♪ピンクグレープスカッシュ

価格730円

爽やかなピンク色の炭酸ドリンク。

小さなザクロがかわいくトッピングされています。

無脂肪ミルクのはちみつティーラテ

価格580円

無脂肪乳とロイヤルミルクティーで作ったヘルシーなラテ。

ミルクのフォームの上にはかわいいハチさんが飛んでいます☆

「なにもしないをしよう」のフルーツハーブティ

価格680円

カモミールジンジャーのハーブティー。

のんびり、ゆったりいただきたいホットドリンクです。

今回紹介したのは7月20日(金)〜8月30日(木)の限定メニューです。

8月31日(金)から9月30日はは新しいメニューも登場!

「くまのプーさん」限定グッズ

STORY STORYでのみ購入可能な「くまのプーさん」限定グッズも登場!

「はちみつカフェ」の期間限定オリジナルメニューで使用する食器やグラスのほか、店内各所で500アイテム以上の「くまのプーさん」グッズが販売されます。

価格3456円

「くまのプーさん」ぬいぐるみ(読書)はSTORY STORY限定の売り切れ必至なスプラッシュ!

他にも有隣堂限定のアイテムが盛りだくさんです!

また、STORY STORYで「くまのプーさん」グッズを2,000円(税込)以上購入で、「くまのプーさん」のキャラクターが描かれた特製ステッカーとショッパー(紙手提げ袋)をプレゼントします(在庫が無くなり次第終了)

大人気だった「はちみつカフェ」が再登場!

『くまのプーさん』の魅力的なキャラクターたちがモチーフのかわいいメニューでぜひその世界観を満喫してくださいね!

小田急百貨店新宿店STORY STORY「くまのプーさん」はちみつカフェは7月20日より開催です。

©Disney Based on the“Winnie the Pooh” works,by A.A.milne and E.H.Shepard.

