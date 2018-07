海外で忍者ブームが起きてから久しく、忍者が実在すると信じている外国人も少なくありません。

三重県伊賀市を始め、日本各地の忍者ショー・パフォーマーが不足しているとのニュース記事を見て、多くの外国人が興奮していました。

TIL Japan is Experiencing a Ninja Shortage as Martial Arts Groups Struggle to Find Qualified Ninjas to Fill Tourist Demand for "Ninja Shows"

忍者目当ての外国人観光客が増加する一方で、知識が豊富になった外国人の求めるニンジャスキルも上がったことから、各地の忍者ショーでは慢性的な人手不足に直面しているとのことです。

このニュースに対し、多くの忍者ファンがコメントを寄せていました。

●今、転職先が決まった、修行してくる!



●なんてこった……ニンジャが足りなかったなんて。



●きっとニンジャはそんなにいないんだ……。いや、それこそニンジャが我々に思わせたいことなんだ。



↑量より質なんだ!



↑間違っちゃいない。



●ニンジャは世界中にファンがいるんだ。そりゃ大勢が世界に出て冒険したがるのも無理はない。



●ここに400ポンド(約181kg)のニンジャがいるよ!



●ニンジャを見つけられないのは、ニンジャがニンジャとしてのいい仕事をしてるということでは?



●もしニンジャが見つかったら、そのニンジャはもうニンジャとして失格だ。



●日本はもういろんな人々が不足している。



●もうアメリカのアニメコンへ行って、参加している人を引っ張ってこよう。彼らで十分だろう。



●もうニンジャがいないと思い始めるときが、ニンジャが増えているときなんだ。



●いったいどんな時代なんだ。



●今日の脳内:「これってジョークだよな。ああ違うんだ。いやジョークだな。でも違うかも」



●みんな、ニンジャの複数形は「ニンジャ」だぞ。「ニンジャズ」ではない。



●オレもニンジャになれるかな? 今まで人に見られたことはないよ、引きこもってるからだけど。



●カメのために下水道をチェックした?

(※ニンンジャタートル)



●子どもの頃からの夢を成就させる日が来た。栄光の日本に行って、ニンジャになるんだ。



●ニンジャ不足を解決するのは簡単だと思う。学生に分身の術を使わせればいいんだ。いっぱいできる。



●ニンジャの人口調査をするほど無駄なことはないと思う。きっと十分にいても隠れているんだ。



●日本で最後の忍者の先生はもう誰にも教えることはないと言っていた。現在社会には役に立たないと言っていた。なのでこのまま死に絶えていくのがいいと。……少なくとも本を書いてくれ。みんな使う使わないにかかわらず学びたいんだ。



海外の忍者熱の高さが伝わってきますね。