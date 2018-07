映画『オーシャンズ8』完成披露試写会が19日、都内・TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行われ、坂上忍と森星が登壇した。

窃盗、賭博詐欺、変装詐欺、爆発物、大泥棒の息子。1秒の狂いもなく各自の任務を完全に遂行する史上最強の犯罪のプロフェッショナル・チームが、ラスベガスのカジノの金庫を破り大金を盗んだ『オーシャンズ11』。本シリーズを生み出してきたスティーブン・ソダーバーグがプロデューサーを務める本作ではニューヨークに舞台を移し、“ファッション界のアカデミー賞”と称される世界最大のファッションショー「メットガラ」を狙う。

サンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイらオスカー女優が名を連ねる本作に、坂上は「お世辞抜きにあっという間の時間でした!脚本が素晴らしく、何よりオーシャンズ8の女性たちが可愛くてゴージャス!びっくりしました」とコメント。

森は「好きな女優さんがたくさん出ていて、ファッションも可愛い!最後まで何が起こるかわからない展開で、坂上さんもおっしゃっていたように110分がものすごくあっという間でした。ファッションや立ち振る舞い、自分が盗みたいポイントもたくさんありました!」と笑顔をのぞかせた。

“ファッション界のアカデミー賞”と称される世界最大のファッションショー「メットガラ」に2018年5月に参加したという森は、「なかなかないチャンスでした。(現場の雰囲気に)アン・ハサウェイやリアーナ、自分がアイコンとしてきた女性たちに囲まれて、しょぼんとなっちゃって。1週間くらい引きずりました(笑)もっと自信を身につけないと、あの場には立っていられないなと思いました」と振り返った。

MCから「もし“オーシャンズ8”のメンバーになれるとしたら、どんな特技をアピールしますか?」と聞かれると、坂上は「説教?時間に厳しい性格なので、窃盗のタイムキーパーとか」とにっこり。森は「最近ちょっと逆立ちが結構上手くて(笑)活かせないかな!?アクロバティックな場面もあるので」と明かした。

さらに、「芸能界で犯罪チームを結成するとしたら?」と聞かれると、坂上は「犯罪ですから、気心の知れた人の方がいいですよね。ブラマヨの吉田は度胸がある。小藪は神経質なので、吉田と小藪っちでバランスよく。ピンチになった時に身代わりで警察に突き出す要員で、野々村真を用意しておこうかな(笑)」と明かし、笑いを取った。続けて、「なんでも盗めるとしたら何を盗みたい?」と聞かれると、坂上は「なんでも?だったら、シャンシャン!もう家にいたら直帰ですよ!」と妄想を膨らませた。

イベントでは、劇中でアン・ハサウェイが身につけたネックレス(総額1億5,000万ドル)が登場。森は「や〜ん、ステキ!20代後半になって、ジュエリーの輝きを求めるようになりました。ジュエリーがもつヒストリーだったり、夢が広がりますよね!」と笑みをこぼしていた。

映画『オーシャンズ8』は8月10日(金)より全国公開

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

