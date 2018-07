ジャッキー・チェン製作総指揮・主演最新作『机器之血(BLEEDING STEEL)』が、「ポリス・ストーリー」ユニバース10本記念超大作『ポリス・ストーリー/REBORN(邦題)』として、11月に公開されることがわかった。

1985年『ポリス・ストーリー/香港国際警察』、1988年『九龍の眼/クーロンズ・アイ』、1992年『ポリス・ストーリー3』など、ジャッキー・チェンの代表作として受け継がれてきた「ポリス・ストーリー」シリーズ。

2007年香港、国際捜査官リン・トン(ジャッキー・チェン)は危篤に陥った幼い娘を残し、自分の任務ではなかった証人警護作戦に駆り出された結果、人工遺伝子に絡む陰謀に巻き込まれ、瀕死の重傷を負ってしまう。2020年シドニー、かつての事件を元ネタにした小説「ブリーディング・スチール」の出版をきっかけに、正体を隠して暮らしていたリン・トン&黒ずくめの犯罪組織&謎のハッカーなど、それぞれ関わった者達が水面下から姿を現わし、秘密を握る少女を巡って再び動き出す。

本作では、ジャッキーが警察の制服に再び身を包み、世界初となったオペラハウス屋上での危険なスタントをはじめ、本物の銃&弾丸&火薬を使った街中での大規模な銃撃戦、数台の高級車を使った路上での派手なカー・チェイスなど、黄金時代を彷彿とさせるアクションにも果敢に挑戦し、お馴染みの主題歌「英雄故事」も追加で新録。

「ポリス・ストーリー」過去作の設定&舞台を全て踏襲した集大成で、ジャッキー自身も完全復活を遂げるなど、新たに生まれ変わった『ポリス・ストーリー/REBORN』が、遂に日本に上陸する。

映画『ポリス・ストーリー/REBORN』は11月にTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

© 2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド