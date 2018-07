歌手のテイラー・スウィフトが現地時間17日にヘビ柄のリュックを背負っている姿を目撃され、ファンが話題にしている。

テイラーはこの日、ニューヨークでKate Spade[ケイト・スペード]のヘビ柄のリュックを背負っているところを写真に収められた。

テイラーとヘビの関係は2年前のリアリティースターのキム・カーダシアンとの騒動から始まる。キムの夫でラッパーのカニエ・ウェストが2016年2月に「俺とテイラーはまだセックスするかもしれないって感じるぜ/なぜかって、俺はあのビッ●を有名にしたからだ」とラップする楽曲「Famous」を発表。カニエはテイラーに許可を得ていたと主張したが、テイラー側は否定。キムは2016年7月16日にテイラーとカニエが電話で歌詞について会話している動画を公開し、その日は偶然にも蛇の日だった。そのため、キムは「待って、本当に蛇の日なの?!?! 最近ではすべての人に祝日があるのね、すべてのことにって意味よ!」と皮肉のツイートもしていた。

テイラーはその後、ソーシャルメディアでヘビだと非難されることになり、昨年8月にリリースした曲「Look What You Made Me Do」はヘビが登場するリリックビデオやミュージックビデオとなっていた。

それらの出来事があったことで、ファンは「テイラーがインターネットにヘビだと言われてから2年が経ってヘビのリュックを背負っている」「蛇の日で、テイラーがヘビ柄のリュックを背負っている。オーマイゴッド、彼女を愛している」「ヘビのリュック、偶然? そうは思わない」とツイート。テイラーが蛇の日を意識していたと話題にしている。