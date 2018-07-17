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A brief history of briefs - and how technology is transforming underpants
https://theconversation.com/a-brief-history-of-briefs-and-how-technology-is-transforming-underpants-97674
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Durex Fundawear -- Touch over the Internet [OFFICIAL] - YouTube
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