先週末(7月13日〜7月15日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、アニメシリーズ第3弾『モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!』が興行収入4,407万6,225ドル(約48億円)で首位デビューを果たした。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算)

『モンスター・ホテル』シリーズは、人間とモンスターたちの交流を描いたファンタジーアニメ。第3弾では、これまで娘や孫を心配ばかりしていたドラキュラが、家族旅行で訪れた豪華客船で恋に落ち、騒動が巻き起こるという。前作『モンスター・ホテル2』のオープニング興収4,846万4,322ドル(約53億円)を上回ることはできなかったものの、前2作が9月公開であったことや、強豪であるピクサーの『インクレディブル・ファミリー』が公開5週目にしてなお4位にランクインしている状況などを考慮すると、『モンスター・ホテル』第3弾のオープニング興収はかなり健全な数字と言えるだろう。シネマスコア(リサーチ会社CinemaScoreが発表している観客満足度)でも「Aマイナス」と上々の評価を受けており、今後どこまで数字を伸ばすかにも注目。

一方、ロック様ことドウェイン・ジョンソン主演のアクション映画『スカイスクレイパー』は興収2,490万5,015ドル(約27億円)で、初登場ながら3位という結果に。ロック様主演のアクション映画がこの1年あまりで立て続けに公開されたことや、2018サッカーワールドカップ(W杯)ロシア大会の決勝戦やテニスのウィンブルドン選手権の決勝戦がこの週末に重なったことが、興収結果に影響を与えていそうだ。ロック様演じる主人公が、香港にそびえ立つ1,000メートル超えの超高層ビルから家族を助け出そうとする姿を描く。中国では7月20日から公開されるため、世界興収で挽回するチャンスは大いにある。

マーベル最新作『アントマン&ワスプ』は、興収2,909万7,859ドル(約32億円)で2位に。マーベル映画作品としては、昨年7月に全米公開された『スパイダーマン:ホームカミング』ぶりに、公開2週目で1位の座をゆずった作品となった。とはいえ、前作『アントマン』と比較すると、2週目時点での累計興収は1億3,308万3,084ドル(約146億円)で、前作の1億621万9,861ドル(約116億円)を上回る好成績となっている。4位と5位には、それぞれ『インクレディブル・ファミリー』と『ジュラシック・ワールド/炎の王国』がランクインし、大作がステイする形となった。

特筆すべきは、ヒップホップグループ The Coup のブーツ・ライリーが長編映画監督デビューを果たした映画『ソーリー・トゥ・ボザー・ユー(原題)/ Sorry to Bother You』。公開2週目にして16館から805館へと拡大上映され、興収420万8,881ドル(約4億円)で先週16位から7位にランクイン。サンダンス映画祭でも話題になった本作は、カリフォルニア州オークランドを舞台に、コールセンターで働き始めた黒人青年カシアス(レイキース・スタンフィールド)が、営業の才能を評価されるものの、最高経営責任者のスティーブ(アーミー・ハマー)に出会い、予想もしなかった事態に巻き込まれていくさまを描いたSFコメディー。35歳以下の男性の支持を多く集め、見事トップ10入りを果たした。

今週は、人気ミュージカル映画『マンマ・ミーア!』の続編『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』や、デンゼル・ワシントン主演のアクション映画『イコライザー』の続編『ジ・イコライザー2(原題) / The Equalizer 2』などが公開される。(編集部・石神恵美子)

7月13日〜7月15日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!』

2(1)『アントマン&ワスプ』

3(初)『スカイスクレイパー』

4(3)『インクレディブル・ファミリー』

5(2)『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

6(4)『ザ・ファースト・パージ(原題)/ The First Purge』

7(16)『ソーリー・トゥ・ボザー・ユー(原題)/ Sorry to Bother You』

8(5)『シカリオ:デイ・オブ・ザ・ソルダード(原題) / Sicario: Day of the Soldado』

9(6)『アンクル・ドリュー(原題) / Uncle Drew』

10(7)『オーシャンズ8』