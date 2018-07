国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2018年上半期 映画監督・俳優の人気ランキング」を発表。

海外俳優、国内俳優、映画監督を対象に、2018年1月1日から6月30日までの間、FilmarksでFan!登録された人物と登録数を算出し、登録数の多い人物から順にならべたものを「2018年上半期の人気ランキング」として発表。サービス開始以来初の調査・発表となる。

■海外俳優 人気ランキング

10位:エマ・ストーン

Fan!数:1,639件

9位:レオナルド・ディカプリオ

​Fan!数:1,692件

8位:ナタリー・ポートマン

​Fan!数:1,754件

7位:エディ・レッドメイン​

Fan!数:1,987件

6位:ライアン・ゴズリング

​Fan!数:2,122件

5位:ティモシー・シャラメ

​Fan!数:2,275件

4位:アン・ハサウェイ​

Fan!数:2,415件

3位:コリン・ファース​

Fan!数:2536件

2位:ザック・エフロン​

Fan!数:2,937件

1位:ヒュー・ジャックマン ​Fan!数:3,366件

■国内俳優 人気ランキング

10位:蒼井優

Fan!数:874件

9位:二階堂ふみ

Fan!数:912件

8位:松坂桃李​ Fan!数:931件 7位:山田孝之 ​Fan!数:963件 6位:満島ひかり ​Fan!数:966件 5位:池松壮亮 ​Fan!数:1,052件 4位:安藤サクラ​ Fan!数:1,249件 3位:菅田将暉​ Fan!数:1,429件 2位:小松菜奈​ Fan!数:1,446件 1位:松岡茉優 ​Fan!数:1,583件

■映画監督 人気ランキング

1位:クリストファー・ノーラン

​Fan!数:2,653件

2位:ギレルモ・デル・トロ​

Fan!数:1,629件

3位:スティーヴン・スピルバーグ​

Fan!数:1,601件

4位:ウェス・アンダーソン

Fan!数:1,595件

5位:是枝裕和

Fan!数:1,583件

6位:クリント・イーストウッド ​Fan!数:1,557件 7位:デヴィッド・フィンチャー​ Fan!数:1,214件 8位:グザヴィエ・ドラン ​Fan!数:1,129件

9位:ティム・バートン ​Fan!数:1,054件

10位:デイミアン・チャゼル​

Fan!数:1,052件

