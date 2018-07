国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2018年上半期 映画ランキング」を発表。

2018年1月1日から6月30日までの間に、国内の映画館で公開された映画約650本(Filmarks調べ)を対象に、Filmarksのデータをもとにした「満足度(★スコア)ランキング」と「レビュー数ランキング」を算出。サービス開始以来初の調査・発表となる。

■満足度(★スコア)ランキング【レビュー数:1万件以上/全17作品】

10位『キングスマン:ゴールデン・サークル』

★3.98[1月5日公開]

9位『スリー・ビルボード』 ★4.02[2月1日公開]

8位『万引き家族』

★4.07[6月8日公開]

7位『デッドプール2』 ★4.08[6月1日公開] 6位『君の名前で僕を呼んで』 ★4.09[4月27日公開] 5位『リメンバー・ミー』 ★4.13[3月16日公開] 4位『レディ・プレイヤー1』 ★4.14[4月20日公開] 3位『グレイテスト・ショーマン』 ★4.17[2月16日公開]

2位『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

★4.29[4月27日公開]

1位『ワンダー 君は太陽』

★4.31[6月15日公開]

■11位以下も注目作がラインナップ

11位『ブラックパンサー』★3.98[3月1日公開]

12位『シェイプ・オブ・ウォーター』★3.87[3月1日公開]

13位『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』★3.84[3月30日公開]

14位『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』★3.82[4月6日公開]

15位『名探偵コナン ゼロの執行人』★3.78[4月13日公開]

16位『15時17分、パリ行き』★3.68[3月1日公開]

17位『ジオストーム』★3.57[1月19日公開]

※上記は、2018年6月30日時点のレビュー数が、1万件以上投稿されている映画を対象としたランキングです。

■満足度(★スコア)ランキング【レビュー数:500〜9,999件/TOP20作品】

10位『犯罪都市』

★4.06[4月28日公開]

9位『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』

★4.074[3月3日公開]

8位『ブリグズビー・ベア』

★4.078[6月23日公開]

7位『ラッカは静かに虐殺されている』

★4.09[4月14日公開]

6位『ちはやふる ー結びー』

★4.154[3月17日公開]

5位『パディントン 2』

★4.157[1月19日公開]

4位『タクシー運転⼿ 〜約束は海を越えて〜』

★4.16[4月21日公開]

3位『ダンガル きっと、つよくなる』

★4.18[4月6日公開]

2位『バーフバリ 王の凱旋 ≪完全版【オリジナル・テルグ語版】》』

★4.37[6月1日公開]

1位『カメラを止めるな!』 ★4.40[6月23日公開] ■11位以下も注目作がラインナップ ■11位以下も注目作がラインナップ 11位『コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道(おうどう)』★4.0345[5月26日公開] 12位『オンリー・ザ・ブレイブ』★4.0344[6月22日公開] 13位『リズと青い鳥』★4.032[4月21日公開] 14位『犬ヶ島』★4.027[5月25日公開] 15位『祈りの幕が下りる時』★4.026[1月27日公開] 16位『孤狼の血』★4.023[5月12日公開] 17位『レディ・バード』★3.969[6月1日公開] 18位『ぼくの名前はズッキーニ』★3.9677[2月10日公開] 19位『デトロイト』★3.9676[1月26日公開] 20位『ラッキー』★3.94[3月17日公開] ※上記は、2018年6月30日時点のレビュー数が、500〜9,999件投稿されている映画を対象としたランキングです。​

■映画レビュー数ランキング

1位『グレイテスト・ショーマン』91,393件[2月16日公開]

2位『キングスマン:ゴールデン・サークル』56,883件[1月5日公開] 3位『シェイプ・オブ・ウォーター』42,018件[3月1日公開] 4位『レディ・プレイヤー1』37,107件[4月20日公開] 5位『リメンバー・ミー』36,125件[3月16日公開] 6位『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』32,142件[4月27日公開] 7位『ブラックパンサー』25,419件[3月1日公開] 8位『スリー・ビルボード』24,533件[2月1日公開] 9位『万引き家族』22,728件[6月8日公開]

10位『デッドプール2』21,595件[6月1日公開]

※記事内の★スコアは2018年6月30日時点のものです。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下4桁まで表示しています。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までです。※本ランキングのレビュー数は、公開日から2018年6月30日までのMark!数を算出したものです。※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※リバイバル上映作品はランキング対象外です。

(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)2017 Twentieth Century Fox、(C)2018『万引き家族』 製作委員会、(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)Frenesy, La Cinefacture、(C)2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.、(C) 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED、(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C)2018MARVEL、(C)2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media, LLC. All Rights Reserved.、(C)2017 KIWI MEDIA GROUP & VANTAGE E&M. ALL RIGHTS RESERVED、(C)2017 Sony Pictures Classics. All Rights Reserved.、(C)2017 A&E TELEVISION NETWORKS, LLC AND SUNSET PRODUCTIONS LLC、(C)2018 映画「ちはやふる」製作委員会 (C)末次由紀/講談社、(C)2017 STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.、(C)2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016、(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.、(C)ENBUゼミナール

【あわせて読みたい】

※ 【決定】2018年上半期 映画監督・俳優の人気ランキング!ヒュー・ジャックマン、松岡茉優がNo.1

※ <4コマでざっくり紹介>ヒュー・ジャックマンに突っ込みを入れつつ萌える映画『グレイテスト・ショーマン』​

※ <4コマでざっくり紹介>話題の“特上うな重級”ゾンビ映画『カメラを止めるな!』​