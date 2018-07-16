¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¡ª
¡¡±Ç²è¡Ø¹¬¤»¤Î¶µ¼¼¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥×¥ì¡¼¥ó¥º¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼°Åµ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë Hollywood Chamber of Commerce ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ï7·î19Æü¸áÁ°11»þÈ¾¡ÊÊÆÀ¾³¤´ß¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¤È¿Æ¤·¤¤¸µNBAÁª¼ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢1964Ç¯¥ß¥º¡¼¥ê½£¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥·¥Æ¥£À¸¤Þ¤ì¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥Ó¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¡£1992Ç¯¤Ë¡ÖIt¡Çs Showtime at the Appllo¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Æ¤·¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Æ¡¢Èà¤ÎÈÖÁÈ¡ÖThe Steve Harvey Show¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢½ù¡¹¤Ë±Ç²è³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç2,640ÈÖÌÜ¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊºÙÌÚ¿®¹¨¡¿Nobuhiro Hosoki¡Ë