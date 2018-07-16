¡È¥Ñ¥È¥ì¥ó1¹æ¡É·ëÌÚÞæÀ±¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬9·îÈ¯Çä¡ÖÁÇ¤Î¡È·ëÌÚÞæÀ±¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤é¤·¤¤°ìºý¤Ë¡×
¡Ö²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·ëÌÚÞæÀ±¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤¬9·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
º£Ç¯2·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÂè42ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¥Ñ¥È¥ì¥ó1¹æ¡¿Ä«²Ã·½°ìÏºÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢OA»þ¤ËËè²ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡º÷¾å°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüÍË¤ÎÄ«¤«¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÏÃÂê¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢23ºÐ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦·ëÌÚÞæÀ±¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î²Æì¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï7·î¾å½Ü¡£¡Ö23ºÐ¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÃË¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æî¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¡¢³¤¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ô¾ì½ä¤ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢Âç¼«Á³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡£Ä«²Ã·½°ìÏºÌò¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î·ëÌÚÞæÀ±¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
·ëÌÚÞæÀ± ¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¼«¿È¡¢½é¤á¤Æ¤Î²Æì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤Î¡È·ëÌÚÞæÀ±¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤é¤·¤¤°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤óÀ¤Âå¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É