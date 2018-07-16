Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢JK¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØBLEACH¡Ù¡Ê20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Íá°á»Ñ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¿ô¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç»î¼Ì²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û[ALEXANDROS]Àî¾åÍÎÊ¿¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤«¤é¤Î¥Ù¥¿Ë«¤á¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤ä¤Ä¡×
¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¹â¹»À¸¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤«¸À¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò»è¤¬À®¸ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ê¡»Î¤¬²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡ÖBLEACH¤¦¤Á¤ï¡×¤ò¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¼êÅÏ¤·¤·¤¿Ê¡»Î¤Ï¡Ö²Æ¤Î±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢µ×ÊÝÂÓ¿Í»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ê¡»Î¤Ï»à¿À¤ÎÎÏ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢°Îî=µõ¡ã¥Û¥í¥¦¡ä¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹â¹»À¸¡¦¹õºê°ì¸î¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û[ALEXANDROS]Àî¾åÍÎÊ¿¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤«¤é¤Î¥Ù¥¿Ë«¤á¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤ä¤Ä¡×
¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¹â¹»À¸¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤«¸À¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò»è¤¬À®¸ù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ê¡»Î¤¬²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡ÖBLEACH¤¦¤Á¤ï¡×¤ò¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¼êÅÏ¤·¤·¤¿Ê¡»Î¤Ï¡Ö²Æ¤Î±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢µ×ÊÝÂÓ¿Í»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ê¡»Î¤Ï»à¿À¤ÎÎÏ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢°Îî=µõ¡ã¥Û¥í¥¦¡ä¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹â¹»À¸¡¦¹õºê°ì¸î¤ò±é¤¸¤ë¡£