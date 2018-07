8月4日より公開となる『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film(アン・フィルム)』より、それぞれの登場人物が自分たちの映像を見ながら軽快なトークを繰り広げる、前代未聞のキャストコメンタリー予告映像が解禁となった。このコメンタリー予告は、先月解禁された映画の予告編に新たに解説コメントをアフレコしたもの。『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』でコメンタリーをつとめるのは、犬飼貴丈[仮面ライダービルド/桐生戦兎(きりゅう・せんと)役]と赤楚衛二[仮面ライダークローズ/万丈龍我(ばんじょう・りゅうが)役]の2人だ。コメンタリー予告は「この夏、全世界待望、て〜んさい物理学者の桐生戦兎の映画がはじまる!」と、いつもの戦兎節がさく裂する中、これまたいつものように「のんびり宣伝している場合じゃないだろ!」と突っ込みをいれる龍我とのやりとりからスタート。『仮面ライダービルド』テレビシリーズのあらすじ紹介でもお馴染みの2人のゆる〜いトークが、緊張感のある映像とは相反して繰り広げられていく。一方、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film』では、伊藤あさひ[ルパンレッド/夜野魁利(やの・かいり)役]と結木滉星[パトレン1号/朝加圭一郎(あさか・けいいちろう)役]の2人がコメンタリーをつとめる。コメンタリー予告は、「ボンジュールお巡りさん!」(魁利)、「出たなルパンレッド!」(圭一郎)というお馴染みのやりとりからスタート。いつものように対立しあいながらもルパンレッドとパトレン1号が異世界に連れ去られてしまうシーンでは、思わず2人の声が揃うなど、まさかのコンビぶりをこのコメンタリー予告で見ることができる。