¸Þ½½ÍòÂç²ð¤Î¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤òSTUDIO4¡î¤¬Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡ª
¡È³¤¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿À¸Ì¿¤ÎÈëÌ©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¿Í´Ö¤È¼«Á³À¤³¦¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¸Þ½½ÍòÂç²ð¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤¬Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ØÅ´¥³¥ó¶Ú¥¯¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹/[c] KaijunoKodomo Committee
¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦Î°²Ö¤¬¡¢³¤¤ÎÀ¸Êª¤È¸ò´¶¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯Ç¯¡¦³¤¤È¡¢¤½¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»¡¦¶õ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëËÁ¸±ëý¡£Âè38²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾Þ¤ÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Âè13²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¤µ¤é¤ËÂè12²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¸Þ½½ÍòÂç²ð¤ÎÂåÉ½ºî¤À¡£
¸Þ½½ÍòÂç²ð¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼«µë¼«Â·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ê¥È¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤¬14Ç¯¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¡¢À©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù(04)¤ä¡ØÅ´¥³¥ó¶Ú¥¯¥ê¡¼¥È¡Ù(06)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê±ÇÁü¤ÇÀ¤³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦STUDIO4¡î¡£¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤¬»ý¤Ä¡ÈÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿ÀÈë¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡Ø³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/ÊÔ½¸Éô¡Ë