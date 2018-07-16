Å´¥³¥ó¤ÎSTUDIO4¡î¡¢Ì¡²è¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×±Ç²è²½¤òÈ¯É½¡ª
¡¡16Æü¡¢±Ç²è¡ØÅ´¥³¥ó¶Ú¥¯¥ê¡¼¥È¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼ÒSTUDIO4¡î¤¬¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¡²è²È¡¦¸Þ½½ÍòÂç²ð¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡×¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¾¯½÷¡¦°Â³¤Î°²Ö¡Ê¤¢¤º¤ß ¤ë¤«¡Ë¤¬¡¢¥¸¥å¥´¥ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦³¤¤ÈÈà¤Î·»¡¦¶õ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³¤ÍÎËÁ¸±ëý¡£2006Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö·î´©IKKI¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¥Ò¥È¤È¼«Á³À¤³¦¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á²½¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSTUDIO4¡î¤Ï¡¢¡ØÅ´¥³¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹ÊÔ¤«¤é¡¢¡ØGenius Party¡¡¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃ»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤ËÆÈÁÏÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡£¡Ø³¤½Ã¤Î»Ò¶¡¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢¡È·à¾ì¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø³«»þ´ü¤âÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È¥¢¡¼¥ÈÀ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ËÜºî¤Î±ÇÁü²½¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ¬Ç¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë