¡Ú´Äµå°Û¸«¡¦¥ª¥¦¥à»à·º¼¹¹Ô¡Û£Ã£Î£Î¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡ÆüËÜ¤Î»à·ºÀ©ÅÙ¤òÌäÂê»ë
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥ºÅÅ»ÒÈÇ¤Ï£µÆü¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤äºÛÈ½¤Î·Ð²á¤òÊó¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤¬¡ÖÊª¼ÁÅªÈË±É¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¶µÃÄ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÉðÁõ¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¡¢Ëã¸¶¡Ê¸µ»à·º¼ü¡Ë¤ÏÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç£²£°£°£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÇ¤Ó¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿Ê£·¥«¹ñ¡Ê£Ç£·¡Ë¤ÎÃæ¤Ç»à·ºÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼«¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëÊóÆ»¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÊÆÌ±´ÖÃÄÂÎ¡Ö»à·º¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à·ºÂ¸ÃÖ½£¤Ï£³£±½£¤Ç¡¢£±£¹½£¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¡Ê¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤ÇÇÑ»ß¡£»à·º¼¹¹Ô¿ô¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Î£¹£¸¿Í¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï£²£³¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÌôÊªÃí¼Í¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤¬ÉáµÚ¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»à·º¼ü¤ä²ÈÂ²¤Ë»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã£Î£Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ê£¶Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Ë¤¢¤ë·º¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»à·º¼ü¤Î²ÈÂ²¤äÊÛ¸î»Î¤Ë»öÁ°¤Î·Ù¹ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈëÌ©Î¢¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£»à·º¼ü¤Ï¼¹¹Ô¤Î¤ï¤º¤«¿ô»þ´ÖÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ê£¶Æü¡Ë¤â¡¢»à·º¼¹¹Ô¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¡ÖÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï£±»þ´ÖÁ°¡×¤È¤·¡¢¹ñÏ¢¹éÌä¶Ø»ß°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö»à·º¼ü¤ä²ÈÂ²¤ËÀº¿ÀÅª°µÇ÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç£¸£°¡¦£³¡ó¤¬»à·ºÀ©ÅÙ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£µ£´¡ó¤À¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¤Ï£¹Æü¡¢Ä¹Ê¸¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¿³¤ä´ØÏ¢¤¹¤ë¸øÈ½¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤Ë»à·º¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤¼¡¢¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Î»à·º¼¹¹Ô¤¬¤¤¤Þ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç»Ä¤ë£¶¿Í¤Î»à·º¼ü¤Î¼¹¹Ô»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Î¿³È½¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬¡¢À¯¼£Åª¤ËÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î·çÇ¡¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¾åÄÍ¿¿Í³¡Ë